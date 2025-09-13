Tennis, tornei giovanili a Conselice e Fusignano

Nel vivo sui campi del Circolo Tennis Conselice nel torneo Under 12-14 maschile. Under 12 maschile tabellone finale, 1° turno: Matteo Stanghellini-Romeo Mazzolini 6-4, 6-4. ’Under 14 tabellone di 4°, 3° turno: Alessandro Minguzzi-Gianmaria Marchi 6-1, 6-1. Quarto turno: Riccardo Vecchi-Giacomo Manuzzi 2-6, 7-5, 10-8. 5° turno: Marco Bonora-Benjamin Rossi 6-4, 4-6, 13-11, Jacopo Mainardi (n.2)-Luca Vespasiano 6-2 e ritiro.Si avvia alle battute finali sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo di singolare Under 16 maschile. Sezione di 4°, turno di qualificazione: Gianmaria Sarti (n.1)-Filippo Barisani 6-3, 6-2, Paolo Duranti (n.2)-Giulio Zama 6-0, 7-5.