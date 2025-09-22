Tennis, Tonelli, Balducci, Molinari avanti a Pinarella

Primi match sui campi del Ten Pinarella per il torneo Open femminile. Sono 34 le giocatrici al via nel torneo cervese, si parte con la sezione intermedia di 3° categoria nella quale le teste di serie sono andate alle 3.1 Marta Bertozzi, Anastasia Lugaresi, Laura Garofalo, Emma Baldassari, Federica Matteucci e alla 3.2 Lucrezia Vanni. A seguire il tabellone finale con teste di serie assegnate alla 2.6 Emma Lanzoni e alle 2.7 Serena Pellandra, Viola Amati e Maria Luce Ossani. Primo tabellone, 2° turno: Margaret Tonelli (3.5)-Lucia Barbieri (4.1) 6-2, 6-3, Alice Balducci (3.3)-Aurora Lombardi (3.3) 6-2, 6-1, Emma Molinari (3.5)-Alessia Barducci (3.5) 6-4, 6-2.