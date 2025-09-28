Tennis, Tombari, Falconi, Di Marco in tabellone a Cervia

Concluso il tabellone di 3° nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Pietro Tombari (Tc Riccione), Gianfilippo Falconi (Ct Zavaglia), Diego Cencini (Siro Tennis Bologna) e William Di Marco (Tc Viserba). Turno di qualificazione: Alex Vincenzi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.3) 6-4, 6-2, Pietro Tombari (3.1, n.1)-Federico Antonini (3.3) 6-0, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.2)-Ian Catallo (3.3) 4-6, 6-4, 10-5, Lorenzo Di Perna (3.1, n.4)-Riccardo Greci (3.4) 6-1, 6-1, Davide Ruggeri (3.2)-Enea Carlotti (3.1, n.5) 7-5, 6-1, Giorgio Ruggeri (3.1, n.6)-Leonardo Venturi (3.2) 6-1, 6-0, Diego Cencini (3.2)-Andrea Tinarelli (3.1, n.7) 7-6, 6-4, William Di Marco (3.1, n.9)-Nicolò Ceccarelli (3.3) 6-1, 7-5.