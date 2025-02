Tennis, Tombari e la Lusini vincono a Riccione / GALLERY

Week-end con il tennis giovanile di qualità al Tc Riccione che ha ospitato il torneo Under 12 e 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 maschile si è imposto il n.2 del seeding, Alessandro Marcolini. Il giocatore del Galimberti Team ha superato in semifinale Matteo Campana (n.3) 4-1, 4-2 e in finale Riccardo Cricca (Ct Massa) 4-0, 4-0. In semifinale: Cricca-Gianmaria Mussoni (n.1) 4-2, 1-4, 7-4. Nell’Under 12 femminile successo della beniamina di casa, Waleska Lusini, che ha messo in fila la n.1 Emma Veronesi in semifinale 5-4, 5-3 e in finale Sofia Sanchi nel derby del Tc Riccione 4-1, 5-3. Semifinale: Sanchi-Elisabetta Pastore (n.2) 4-5, 4-1, 8-6.

Nell’Under 16 maschile ha vinto sui campi di casa Pietro Tombari. Il n.1 del seeding ha regolato in semifinale Federico Maccaroni 4-0, 4-1 e in finale 4-1, 4-1 nel derby del Tc Riccione Francesco Muratori che in semifinale ha battuto Federico Attanasio 4-1, 4-1. Nell’Under 16 femminile vittoria di Agata Bravin (n.1), portacolori del Galimberti Team, che ha battuto in finale Viola Cuppini (Country Club) 5-3, 4-0. Semifinali: Bravin-Maria Vittoria Marinelli 5-3, 5-3, Cuppini-Valentina Gualdi 4-2, 5-3.