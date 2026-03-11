Tennis Terza: tutti i risultati dei tornei al Ct Cesena, al Tc Riccione e al Ct Meldola

CESENA. Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) e Jana Savolt (Ct Massa Lombarda) sono le prime a qualificarsi per i quarti di finale nel torneo nazionale di 3° categoria femminile del Circolo Tennis Cesena che terrà banco fino al 16 marzo. Bene all’esordio nel tabellone finale anche Giulia Foschi (Ct Cesena).
1° turno tabellone finale: Alice Amadori (4.1)-Paola Mordini (3.4) 6-7 (8), 6-5 e ritiro, Giulia Foschi (3.5)-Tatiana Scoccianti (4.1) 6-3, 6-3.
2° turno: Alice Angeli (3.3)-Letizia Crociati (4.2) 6-2, 6-1, Jana Savolt (3.3)-Beatrice Zamboni (3.3) 2-6, 6-1, 10-7,
Il giudice di gara è Andrea Bellelli.
RICCIONE. Macina risultati sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Raggiungono i quarti di finale Emma Molinari (Tc Viserba) ed Anita Vernice (Nettuno Tennis Club Bologna).
Tabellone finale, 1° turno: Roberta Fabbri (4.1)-Bernadetta Soriano (3.5) 6-3, 6-3, Emma Molinari (3.5)-Greta Fantini (4.4) 6-3, 6-3, Anita Vernice (3.5)-Francesca Stefanelli (4.2) 7-6, 6-1.
Quarti anche per Margaret Tonelli (3.5).
Nel doppio 1° turno: Morelli-Lusini b. Fumelli-Galeone 6-4, 3-6, 10-7. Quarti anche per Benedettini-Mancini (n.4). Quarti: Parmeggiani-Bala (n.1) b. Crociati-Pignatti 6-3, 6-3, Mondolfi-Dominguez (n.2) b. D’Erasmo-Marchetti 6-1, 6-1, Tonelli-Frontini (n.3) b. Bartolini-Berardi 6-1, 7-5
Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.
Il giudice di gara è Simone Lusini.
MELDOLA. Entra progressivamente nel vivo il torneo nazionale di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola” che terrà banco fino al 18 marzo.
Conquistano il terzo turno nel tabellone finale Fabrizio Foronci (Alex Rambelli Academy), Andrea Covezzi (Polisportiva 2000 Cervia), Fabrizio Mariani (Forum Forlì) e Davide Sgarzi (Ct Cesena), al 4° turno Maikol Baldassarri (Tc Imola).
Tabellone finale, 1° turno: Alessandro Nanni (4.2)-Daniele Lusini (3.5) 6-2, 6-2, Matteo Sirca (4.1)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 1-6, 10-5, Nicola Vacca (3.5)-Cristiano Pinna (4.1) 6-4, 6-7 (0), 10-2, Federico Suzzi (3.5)-Pier Luigi Bertozzi (4.1) 3-6 e ritiro, Giuseppe Leoncini (4.1)-Pietro Reggiani (3.5) 7-6 (3), 6-3.
2° turno: Giovanni Zardi (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-0, 6-2, Andrea Ancarani (3.5)-Luca Baraghini (3.4) 6-3, 6-0, Matteo Rossi (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-1, 6-3, Fabrizio Foronci (3.4)-Mirco Boschi (4.1) 0-6, 6-3, 10-7, Andrea Covezzi (3.4)-Andrea Stoppa (3.4) 6-4, 1-6, 10-7, Fabrizio Mariani (3.4)-Samuele Visotti (3.5) 5-7, 6-3, 10-5, Luca Franceschini (3.5)-Andrea Arrigoni (3.4) 6-2, 6-2, Davide Sgarzi (3.5)-Filippo Mazzetti (3.4) 7-6 (4), 3-5 e ritiro.
3° turno: Maikol Baldassarri (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (5), 6-1.
Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.