Tennis Terza, i risultati al Vallesavio e al Cerri

MERCATO SARACENO. Partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli).

Sono 56 i giocatori al via nel maschile, con un primo tabellone Nc-4.4 nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.4 Mariusz Borowski ed Enrico Ravegnini. Nel secondo tabellone (4.3-4.1) teste di serie assegnate ai 4.1 Daniel Pellegrini, Mirco Boschi, Emanuele Battistini, Ciro Donnarumma e Vito Giuseppe Gentile. Nel tabellone finale n.1 Michael Francia (3.2), n.2 Nicolò Ceccarelli (3.2), n.3 Filippo Flamigni (3.2), n.4 Filippo Marcaccini (3.3).

Primo tabellone, 2° turno: Manuel Bravaccini (4.5)-Stefano Versari (4.6) 6-2, 7-5, Nicolas Tesei (4.5)-Enrico Cantarelli (Nc) 6-0, 6-2.

3° turno: Marco Carroli (Nc)-Elia Farneti (4.5) 7-5, 6-3.

Nel femminile sono 12 le giocatrici iscritte, si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Cecilia Spighi ed alla 4.3 Vittoria Andreani. 1° turno: Sophia Tombaccini (Nc)-Marina Cangini (Nc) 6-1, 6-0, Morena Dell’Amore (Nc)-Irene Pareschi (Nc) 6-1, 7-6.

Nel tabellone finale n.1 Valentina Benini (3.1), n.2 Lucrezia Vanni (3.2).

CATTOLICA. Avanza sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 80 giocatori e che terrà banco fino al 21 giugno. Brillano nella sezione intermedia Andrea Lombardini ed Alessandro Mariani, bene anche Andrea Vecchi e Claudio Sanchioni.

Sezione intermedia, 4° turno: Lorenzo Cenci (4.1)-Marco Balzani (4.1) 7-6, 6-3, Roberto Camarda (4.4)-Luca Casabianca (4.2) 6-0, 6-1, Claudio Marcantoni (4.1)-Luca Violini (4.3) 1-6, 6-1, 10-5, Davide Pierini (4.2)-Luca Bellazzecca (4.4) 6-0, 6-2, Andrea Bonetti (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli 6-4, 6-3, Alessandro Cardellicchio (4.1)-Maurizio Bologna (4.1) 1-6, 6-2, 10-6, Pierluigi Giannini (4.2)-Simone Nicolini (4.4) 7-5, 6-0, Claudio Sanchioni (4.1)-Roberto Pirani (4.2) 7-5, 6-3, Alessandro Bernardi (4.2)-Stelvio Dolcetti (4.3) 6-3, 6-3, Roberto Pezzolesi (4.1)-Andrea Tamburini (4.3) 6-1, 6-0, Davide Faoro (4.1)-Manuel Gentile (4.3) 7-5, 5-7, 10-7, Andrea Vecchi (4.2)-Andrea Camillini (4.6) 6-1, 2-6, 10-3.

5° turno: Andrea Lombardini (3.5, n.8)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-2, 5-7, 10-1, Alessandro Mariani (3.5)-Federico Magnani (4.1) 6-2, 7-5.