Tennis, Terranova-Sgubbi la finale a Cesenatico

Alle battute finali due tornei sui campi del Circolo Tennis Parckin di Cesenatico. Si tratta del doppio maschile che vede al via venti coppie e del torneo di 4°, maschile e femminile. Nel doppio maschile la prima coppia che guadagna le semifinali è quella di casa Terranova-Gnoli, seguita da Nicolella-Rocchi, Bacchini-Muratori e Bellarmino-Ceccarelli. Quarti: Terranova-Gnoli (n.2) b. Calabrese-Crociati 6-1, 6-2, Nicolella-Rocchi (n.4) b. Prati-Fusconi 7-5, 5-7, 11-9, Bacchini-Muratori (n.3) b. Bernardini-Masi 6-3, 7-5, Bellarmino-Ceccarelli (n.1) b. Bisacchi-Passerini 6-3, 7-5. Nel singolare maschile di 4° in finale Alessandro Terranova (4.1, n.1), che in semifinale ha battuto 6-2, 6-1 Iacopo Mariani (4.2), ed il 4.2 Giacomo Sgubbi (Tennis Park) che nell’altra semifinale ha superato Valerio Ferrari (4.1, n.6) 6-3, 7-6 (4). Nel femminile quarti: Federica Tossani (4.1)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-1, 6-4, Elena Tarini (4.1)-Chiara Sbrighi (4.1) 6-2, 6-3, Cristina Carattoni (4.1, n.2)-Margaret Tonelli (4.1) 6-2, 2-6, 10-7. La prima finalista è Cristina Carattoni (San Marino Tennis Club) che ha beneficiato del forfait di Elena Tarini.