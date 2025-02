Tennis, Terenzi vince torneo giovanile al Tc Ippodromo di Cesena

Filippo Terenzi profeta in patria. Il promettente portacolori del Tennis Club Ippodromo di Cesena ha vinto il torneo Rodeo Under 14 maschile organizzato dal suo Club con lo staff di Tennissimo, andato in scena da venerdì a domenica sui campi del Club cesenate. Sono stati 42 i giocatori al via in questa interessante rassegna giovanile. Il portacolori del Tc Ippodromo, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Diego Gentile (n.4) per 4-2, 4-0 ed in finale Matteo Grotti (Sporting Club Sassuolo), testa di serie n.2, per 4-2, 2-4, 10-8. Quest’ultimo era approdato alla finalissima battendo Lorenzo Kapros per 4-0, 3-4, 7-1. Quarti di finale per Elia Sabatini, Alessio Pinti, Riccardo Briganti (n.3) e Leonardo Cenciarini.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.