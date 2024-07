Sabato e domenica si è giocato al River 22 di Bagno di Romagna il torneo Rodeo Under 12, maschile e femminile. Nel femminile la n.1 era Sofia Bianchi (Villa Carpena) che ha vinto il torneo battendo in finale 4-0, 4-1 Greta Bighini (Casale Tennis Club). Nel maschile guidava le fila Filippo Terenzi (Tc Ippodromo Cesena) che ha vinto il torneo battendo in finale Federico Monari (Tennis Training) 4-2, 4-2. Semifinale: Monari-Alberto Marciano 4-0, 4-1.