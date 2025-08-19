Tennis, Terenzi e Anna Foschini... in Paradiso

Battute finali al Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico per il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile il titolo è andato a Filippo Terenzi (Tc Ippodromo) che si è imposto in finale 7-5, 6-4 su Nicolas Diazzi (Tc Saliceta). Semifinali: Diazzi-Camillo Rossi 6-1, 6-2, Terenzi-Gentile 7-5, 6-3. Nell’Under 14 femminile vince Anna Foschini (Ct Zavaglia) che batte Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) 6-0, 6-4. Semifinali: Ginevra Baldazzi (n.2)-Cecilia Rondinelli 4-6, 6-4, 10-6, Anna Foschini (n.4)-Isabella Samame Fuentes Lorelai (n.1) 6-1, 6-4.