Tennis, tempo di finali all’Under 14-16 del Maretennis

BELLARIA. E’ alle battute finali sui campi del Maretennis di Bellaria il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “L’Estate Sta Finendo” che terrà banco fino al 31 agosto. Nel complesso sono 46 i giocatori impegnati nelle quattro categorie in programma. Nell’Under 14 femminile finale tra Elisabetta Pastore (Tc Riccione) e Rebecca Chirivino (n.1), portacolori del Ct Bologna.

Nell’Under 14 maschile finale tra Nicolò Bollini (San Marino Tennis Club) ed Elia Naldi (Ct Massa Lombarda).

Semifinali: Elia Naldi (n.2)-Federico Sparagi 6-2, 6-4, Nicolò Bollini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-2, 6-4.

Nell’Under 16 maschile finalissima tra Giovanni Neri (Cus Ferrara) e Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna).

Semifinali: Giovanni Neri-Federico Attanasio (n.2) 6-3, 6-2, Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Lucio Argentieri 6-0, 6-0.

Under 16 femminile in finale Valentina Di Lella e Linda Serafini, entrambe del Tc Riccione.

Semifinale: Valentina Di Nella-Maddalena Buttolo 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Nathan Zannoni.