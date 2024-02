Tennis, Tc Viserba nei quarti al “Palmieri”

RIMINI. Il Tennis Club Viserba conquista i quarti di finale nel trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale a squadre maschi limitato ai 2.6. Negli ottavi la squadra A riminese si è imposta nel derby per 2-1 sui campi della Polisportiva 2000 Cervia: Samuel Zannoni-Pietro Briganti 6-2, 7-5, Andrea Valli-Alessandro Manco 6-2, 6-2, Manfredi-Canini b. Zanuccoli-Valdinoci 6-3, 6-1. Nei quarti il Tc Viserba A giocherà domenica sui campi del Setpoint di Modena. Fuori negli ottavi il Ct Cesena, battuto in casa dal Nettuno Tc Bologna per 2-0.