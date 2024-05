Tennis: Tc Viserba a segno in D1, Memorial Boschetti al tabellone finale

Giocata la seconda giornata della prima fase regionale a gironi della D1 maschile. Nel 5° girone il CT Casatorre ha battuto 4-1 in casa la Polisportiva Pontelungo Bologna. Nel 7° girone bene il Tc Faenza che sconfitto a domicilio per 3-2 il Ct Persiceto: Tommaso Servadei-Gabriele Gallotta 7-5, 6-0, Leonardo Venturi-Filippo Fortuzzi 6-4, 6-0, Mattia Sartoni-Mirco Borsarini 1-6, 6-1, 6-4, Stefano Motta-Edoardo Vincenzi 6-4, 7-5, Fortuzzi-Gallotta b. Servadei-Tarlazzi 6-2, 6-4. Nello stesso girone il Ravenna Sport Center è stato sconfitto 3-2 sui campi del Tc Marfisa di Ferrara, i due punti romagnoli portano la firma di Alberto Bezzi (6-2, 6-2 a Vittorio Bighi) ed Alan Maldini (6-3, 6-3 a Giacomo Russo). Domenica alle 9: Ravenna Sport Center-Tc Faenza. Nell’8° girone bella vittoria per 3-2 del Ct Cesena sul Ct Massa: Giovanni Zardi-Gian Marco Lasagni 2-6, 7-5 e ritiro, Lorenzo Bucaletti-Davide Casadio 6-1, 6-2, Gian Marco Ricci-Jacopo Liverani 6-2, 6-3, Gabriele Sgroi-Marco Giovagnoli 6-1, 6-0, Folli-Giovagnoli b. Ricci-Ceccarelli 6-3, 6-4. Nell’altro match Ct Rimini-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 5-0. Domenica: Ct Cesena-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli e Ct Rimini-Ct Massa.

Nel 9° girone bella vittoria casalinga del Misano Sporting Club per 4-1 sul Ct Bagnacavallo: Alessandro Opipari-Ennio Rombi 6-3, 1-6, 6-3, Tommaso Morotti-Fabio Folletti 6-0, 5-7, 6-3, Michele Pentucci-Mirko Sarra 6-1, 7-6, Jacopo Zani-Giacomo Spezi 6-3, 7-6, Pentucci-Opipari b. Rombi-Zani 6-4, 7-5. Domenica: Ct Bagnacavallo-Tc Ippodromo Cesena e Ten Sport Center-Misano Sporting Club. Nel 10° girone a segno Tc Viserba e Tc Valmarecchia. Tc Riccione-Tc Viserba 1-4: Pietro Vagnini-Federico Strocchi 7-5, 6-3, William Di Marco-Luca Butti 6-4, 6-2, Alberto Maria Mami-Alessandro Manco-6-4, 7-6, Alessandro Cortesi-Francesco Serafini 6-2, 2-6, 6-4, Manfredi-Montoneri b. Strocchi-Mami 6-3, 6-2. Tc Valmarecchia-Ct Cicconetti 4-1: Massimiliano Zamagni-Edoardo Pagnoni 7-6 (5), 7-6 (2), Enea Carlotti-Matteo Peppucci 6-2, 6-3, Mattia Cerbara-Francesco Pazzaglini 6-2, 6-0, Leonardo Bartoletti-Luca Lorenzi 2-6, 6-4, 6-4, Bartoletti-Pagnoni b. Zamagni-Lorenzi 2-6, 6-2, 10-7.

Domenica: Ct Cicconetti-Tc Viserba e Tc Riccione-Tc Valmarecchia.

Avanza intanto sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese. Si qualificano per il tabellone finale Lorenzo Marchioni (Country Club Villanova), Mattia Sartoni (Tc Faenza), Alessandro Manduchi (Ct Casalboni) ed Alessandro Manco (Tc Viserba).

Turno di qualificazione nel secondo tabellone: Lorenzo Marchioni (3.4)-Alessandro Cortesi (3.3, n.1) 6-0, 7-5, Mattia Sartoni (3.3, n.4)-Jacopo Montoneri (3.4) 6-3, 6-3, Alessandro Manduchi (3.4)-James Mohamed Aratari (3,3, n.2) 6-1, 6-0.

Passa anche il 3.3 Alessandro Manco (n.3), ma per il forfait del suo avversario.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.