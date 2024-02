Tennis, Tc Viserba a segno al “Città di Nonantola”

Le squadre romagnole in campo per la seconda giornata del trofeo “Città di Nonantola” maschile. Nel 9° girone a segno Tc Mercatese e Ct Cesena A. Tc Mercatese-Misano Sporting Club 3-0: Raffaele Brunelli-Federico Magnani 6-4, 4-6, 12-10, Andrea Rinaldi-Enrico Maiola 6-1, 7-6, Bonoli-Versari b. Uguccioni-Nicolini 3-6, 6-4, 10-6. Il Cg Cesena A ha battuto in casa 2-1 il Forum Forlì: Riccardo Mondardini-Fabio Pierotti 5-7, 7-5, 11-9, Leonardo Maccaferri-Davide Sgarzi 7-5, 6-0, Lombardi-Maltoni b. Vacca-Romagnoli 5-7, 7-5, 10-8. Venerdì dalle 19 si gioca la terza ed ultima giornata della prima fase: Misano Sporting Club-Forum Forlì e Ct Cesena A-Tc Mercatese. Nel 12° girone Ct Castiglione dei Pepoli-Asbi Imola 3-0. Venerdì: Ct Castenaso-Asbi. Nel 13° girone successo del Tre Colli Tennis Club Brisighella per 2-1 sul Ct Anzola. Venerdì: Tennis Medicina B-Tre Colli Tennis Club Brisighella. Nel 14° girone successi di Ct Massa e Tc Viserba. Ct Massa-Ct Cervia 2-1: Davide Casadio-Andrea Ridolfi 6-3, 6-2, Robert Sebastian Cadar-Andrea Bernardi 6-4, 7-5, Vincenzi-Borghetti b. Zardi-Capra 6-0, 6-1. Tennis Club Viserba-Tennis Medicina C 3-0: Fabio Righetti-Nicolò Draghetti 6-1, 6-3, Pasquale De Musso-Francesco Sintini 6-1, 6-2, De Santis-Mazza b. Gordini-Casolari 7-5, 6-0. Venerdì: Ct Cervia-Tennis Medicina C e Tc Viserba-Ct Massa. Nel 15° girone: Ct Casatorre-Village Tennis Club A Molinella 1-2. Venerdì: Oratorio L.A. Muratori A-Ct Casatorre. Nel 17° girone brillano Tc Coriano A e Polisportiva 2000 Cervia. Ct Cesena B-Tc Coriano A 1-2: Andrea Monti-Alessandro Dini 7-5, 6-3, Jacopo Lambertini-Tommaso Alberti 6-1, 6-1, Ferrara-Faoro b. Albini-Caminati 6-2, 6-2. Ct Venustas-Polisportiva 2000 Cervia 1-2: Ivan Pompili-Filippo Foschi 7-6 (2), 6-4, Mattia Sirilli-Gabriele Crociati 6-1, 6-2, Foschi-Turci b. Gasperini-Bracci 6-2, 6-0. Venerdì: Tc Coriano A-Polisportiva 2000 Cervia, Ct Venustas-Ct Cesena B. Nel 18° girone note di merito per Tc Coriano B che ha battuto 3-0 il Ct Cerri e per il Tc Faenza che è andato a vincere 3-0 sui campi del Russi Sporting Club: Edoardo Vincenzi-Daniele Mazzotti 6-4, 6-1, Federico Dardi-Pietro Martines 6-1, 6-1, Ravaglia-Vincenzi b. Luciani-Lamattina 6-0, 6-1. Venerdì: Ct Cerri-Tc Faenza, Russi Sporting Club-Tc Coriano B.