Tennis, Tc Riccione pronto alla stagione in C e giovani in grande evidenza

E’ ai nastri di partenza una serie C maschile di alto contenuto tecnico ed il Tennis Club Riccione sarà al via con una squadra molto ambiziosa. Il team della Perla Verde è inserito nel 5° girone di qualificazione in compagnia di Ct Cesena, Nettuno Tennis Club Bologna, Ct Cervia e Ravenna Sport Center. Proprio nella prima giornata il Club riccionese osserverà il turno di riposo, prima del debutto stagionale di domenica 24 marzo sui campi del Ct Cervia. Il Tennis Club Riccione si presenta al via, come detto, con una squadra molto competitiva formata dal 2.6 Massimiliano Botticelli, dai 2.8 Luca Marco Casanova, Nicolas Spimi e Tommaso Bonarota, dai 3.1 Alessandro Marcantoni ed Andrea Bacchini e dal 3.3 Antonino Lo Paro. Il girone nel complesso è piuttosto impegnativo, ma sicuramente il Club riccionese farà la sua parte.

Giovani in grande evidenza

Intanto i giovani talenti del Tennis Club Riccione si mettono in grande evidenza nel torneo nazionale giovanile del Circolo Baratoff di Pesaro, il 36° trofeo “Ornamobil”. Nell’Under 14 maschile successo di Pietro Tombari. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.3, ha battuto in semifinale Ulisse Bari (n.2) per 6-1, 6-4 ed in finale Lorenzo Gambaccini (n.4) per 6-4, 6-3. Altro successo targato Tc Riccione nell’Under 14 femminile dove si è imposta Diletta Sabbioni che ha regolato Bianca Solazzi (n.4) per 6-4, 6-1 in semifinale, ed in finale Lisa Pierini (n.2) per 7-6, 0-6, 10-8. Bella semifinale anche per Angie Bentini, battuta da Lisa Pierini. Terzo successo riccionese nell’Under 12 con Alessandro Bacchini che ha superato in semifinale Matteo Rosti (n.2) per 4-6, 6-3, 10-4 ed in finale il n.1 Pietro Marinelli per 6-1, 6-2, lo stesso che in semifinale ha battuto Ludovico Zammarchi per 6-3, 6-4. Nell’Under 10 femminili semifinali per Rachele Gusella e Sofia Sanchi. Nella finale Under 12 femminile vittoria di Martina Ruggeri (n.1) in finale su Rachele Franchini (n.2) per 6-3, 6-2. Nell’Under 10 maschile successo di Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) in finale su Gianmarco Diana (Ct Baia Pesaro) per 7-6, 6-1.