Tennis, Tc Faenza e Ct Cervia subito vincenti al “Palmieri”

Giocata la prima giornata del torneo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale maschile a squadre riservato ai giocatori con classifica massima 2.6. Nel 9° girone il Ct Casatorre è stato sconfitto 2-1 sui campi del Country Club. Domenica (dalle 9) nella seconda giornata: Ct Casatorre-Max Tennis Time. Nel 10° girone subito a segno Tc Faenza e Ct Cervia. Tc Faenza-Virtus Bologna 2-1: Andrea Bosi-Giacomo Caroli 6-3, 6-0, Daniele Patti-Leonardo Venturi 2-6, 6-4, 11-9, Pompei-Sartoni b. Chegai-Fronticelli Baldelli 6-2, 6-2. Ct Massa-Ct Cervia 1-2: Pietro Ricci-Manuel Schuett 6-1, 6-4, Enea Castelvetro-Jacopo Liverani 6-4, 6-2, Mazzavillani-Pambianco b. Casadio-Zardi 7-5, 7-6 (7). Domenica: Ct Cervia-Tc Faenza, Virtus-Ct Massa. Nell’11° girone brillano Tc Ippodromo Cesena A e Polisportiva 2000 Cervia. Tc Ippodromo Cesena A-Ct Cicconetti 2-1: Mattia Barducci-Francesco Pazzaglini 6-0, 6-0, Luca Lorenzi-Nicolò Gerbino 6-3, 6-4, Ceccarelli-Galassi b. Maestri-Zamagni 6-4, 7-6 (6). Polisportiva 2000 Cervia-Tc Valmarecchia 2-1: Mattia Muraccini-Pietro Briganti 6-3, 6-2, Andrea Valli-Leonardo Bartoletti 6-0, 6-1, Ronconi-Zanuccoli b. Clementi-Carlotti 6-7, 6-3, 11-9. Domenica: Tc Valmarecchia-Tc Ippodromo A e Ct Cicconetti-Polisportiva 2000 Cervia. Nel 12° girone esordio molto positivo per Tc Viserba A e Ten Sport Center. Tc Viserba A-Russi Sporting Club 3-0: Luca Bartoli-Riccardo Cicinelli 6-0, 6-2, Alessandro Manco-Giacomo Gordini 6-1, 6-0. Doppio vinto da Vagnini-Manfredi per rinuncia. Ten Sport Center Pinarella-Tc Ippodromo Cesena B 2-1: Filippo Parra-Michael Francia 7-6 (4), 7-5, Luca Gori-Federico Baldinini 7-6 (8), 6-3, Zamagna-Orlando b. Ruggeri-Battistini 7-6 (5), 6-2. Domenica la seconda giornata: Tc Ippodromo Cesena B-Tc Viserba A e Russi Sporting Club-Ten Sport Center. Nel 13° girone partono con il vento in poppa Ct Cesena e Ct Rimini. Ct Cerri-Ct Cesena 1-2: Francesco Mandelli-Lorenzo Bucaletti 6-3, 7-6, Gabriele Sgroi-Paolo Bologna 6-4, 6-3, Naso-Ceccarelli b. Silvagni-Tacchi 6-3, 6-3. Ct Rimini-Tc Vserba B 3-0: Luca Padovani-William Di Marco 5-7, 6-0, 10-1, Riccardo Muratori-Alessandro Cortesi 6-2, 6-1, Rinaldini-Bonori b. Corbelli-Marconi 6-3, 6-1. Domenica la seconda giornata: Tc Viserba B-Ct Cerri e Ct Cesena-Ct Rimini.