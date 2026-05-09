Tennis, Tarini, Sabatini, Crescentini e Ricci nei quarti al Cerri

Alle battute finali il torneo di 4° categoria femminile sui campi del Ct Cerri di Cattolica. Quarti di finale per Elena Tarini, Nicole Sabatini, Claudia Crescentini e Giulia Ricci. Ottavi: Greta Fantini (4.3)-Paola Verlengia (4.1, n.1) 5-7, 6-0, 10-7, Francesca Stefanelli (4.2, n.8)-Aurora De Vincenzo (4.4) 6-3, 4-6, 12-10, Mariangela Leporale (4.3)-Alessia Tacconi (4.1, n.6) 6-2, 1-3 e ritiro, Silvia Fumelli (4.3)-Virginia Amadori (4.2, n.7) 6-3, 7-6, Elena Tarini (4.1, n.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-1, 6-1, Nicole Sabatini (4.4)-Nadia Gasponi (4.1, n.5) 6-3, 5-7, 10-4, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Donatella Piccinini (4.3) 6-2, 6-4, Giulia Ricci (4.5)-Monica Gasparini (4.1, n.2) 6-1, 6-3.