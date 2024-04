Tennis, Super San Marino in C femminile

Il San Marino Tennis Club si qualifica agevolmente, come prima del 4° girone, nella prima fase regionale a gironi del campionato italiano di serie C. Quattro match e quattro vittorie per le titane guidate dalla maestra-giocatrice Alice Balducci. Domenica è arrivata una netta vittoria per 3-1 in casa sul Ct Cacciari Imola. Ora per il team composto da Silvia Alletti, Talita Giardi, Giorgia Benedettini, la stessa Alice Balducci e Iryna Horai c’è la fase del tabellone regionale a eliminazione diretta.