Tennis, sul Titano week-end con gli Under 14

Si profila un week-end con il tennis giovanile di qualità sui campi del San Marino Tennis Club che ospita il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 37 nel complesso i giocatori al via, di cui 32 nel maschile dove si parte con la sezione Nc nella quale le teste di serie sono andate a Filippo Trimarchi, Andrea Bruschi, Matteo Vecchio, Amedeo Gelanze e Tommaso Baldisserri. Nel tabellone intermedio i big sono Simone Barletti, Alessandro Avaltroni, Alessandro Morigi, Marco Fantini e Giuseppe Ferrazzano. Nel main-draw vanno seguiti il 3.4 Leonardo De Cillis e i 3.5 Matteo Serafini e Alberto Lonfernini. Nel femminile n.1 Sofia Valentini, n.2 Sol Francini.