Tennis, Strocchi e Pagnoni brillano a Parma

Primi match da venerdì nella tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti, a livello di macroarea, i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale. Nel maschile avanzano Raffaele Strocchi (Tc Riccione), Matteo Culcasi (Club La Meridiana) ed Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia). Secondo turno: Matteo Culcasi-Nicolò Pelosi 6-1, 6-4, Matteo Modenese-Alessandro Vallicelli 6-4, 6-3, Edoardo Pagnoni-Marco Veronesi 6-0, 6-2, Paolo Fontanot-Federico Strocchi 4-6, 6-4, 10-5, Raffaele Strocchi-Giulio Malaguti 6-4, 7-5.

Nel femminile brillano Alice Rossi (Ct Casalboni), Vittoria Muratori (Tc Riccione) e Maria Luce Ossani (Ct Massa). Secondo turno: Vittoria Muratori-Sara Coticoni 6-1, 6-7 (1), 10-8, Rebecca Punteri-Maria Vittoria Ranieri 6-1, 6-0, Alice Rossi-Costanza Cortesi 6-0, 6-2, Maria Luce Ossani-Matilde Ciscato 6-2, 6-4.