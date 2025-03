Tennis, Strocchi e Benini vincono il torneo di Massa Lombarda

Federico Strocchi e Valentina Benini sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di terza categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Una competizione che, dopo tre appuntamenti giovanili fra il 20 gennaio e il 23 febbraio, ha richiamato una cinquantina fra giocatori e giocatrici a darsi battaglia da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo.

Sui campi in terra battuta il 17enne 3.1 portacolori del Tennis Club Riccione, accreditato della seconda testa di serie nel tabellone maschile (33 iscritti), dopo aver esordito regolando 4-0, 5-3 Filippo Conti (3.3, Cacciari Imola), in semifinale ha eliminato per 4-2, 4-1 il padrone di casa Jacopo Liverani, n.3 del seeding, e in un’avvincente finale sul filo dell’equilibrio si è imposto con il punteggio di 4-2, 4-5 (3), 7-3 su Felix Legnani (3.1, Virtus Bologna), primo favorito del torneo. Quest’ultimo nei quarti aveva sbarrato la strada per 4-2, 4-0 a Ian Catallo (3.3, Tc Faenza) e poi in semifinale ha superato 4-1, 5-3 Gianfilippo Falconi (3.2, Ct Zavaglia Ravenna).

Nella competizione femminile (disputata sui campi in sintetico della Oremplast Tennis Arena) ha rispettato sino in fondo il ruolo di numero 1 del tabellone Valentina Benini (3.1, Ct Cacciari Imola), che in semifinale ha sconfitto con un periodico 4-2 Paola Israelachvili (3.4, Ct Bologna) e poi nel match clou con un doppio 4-1 si è aggiudicata il derby con la compagna di club Arianna Maltese (4.1), che a suon di “positivi” si è fatta largo nella metà inferiore del draw, prevalendo in semifinale per 4-2, 2-4, 7-5 su Valentina Giulianini (3.3, Ct Cervia), terza testa di serie.

Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Nicola Gualanduzzi) e le premiazioni sono state effettuate dal dirigente Fulvio Campomori.

Sui campi di via Fornace di Sopra le competizioni proseguiranno à metà marzo (sabato 15 e domenica 16) con una doppia tappa del circuito amatoriale Tpra ‘Indian Wells’ Expert level’, con prova di singolare maschile.