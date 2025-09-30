Tennis: Strocchi, Chiarello, Vinetti, Capacci e Liverani negli ottavi all’Open del Ct Cervia, partite le prequalificazioni Ibi al Villa Carpena

CERVIA. Si giocano i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Conquistano gli ottavi Federico Strocchi (Tc Riccione), Marco Chiarello (Forum Forlì), Enea Vinetti (Ten Sport Center), Rafael Capacci (Tennis Villa Carpena) e Jacopo Liverani (Ct Massa). Tabellone principale, 2° turno: Pietro Vagnini (2.8)-Frederick Cortesi (3.2) 3-6, 6-3, 10-3, Nicola Tocci (2.8)-Pietro Rossi (3.2) 6-3, 7-5, Alex Vincenzi (3.2)-Mattia Spizzica (2.8) 6-1, 6-3, Mattia Tommasi (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-2, 4-6, 10-3, Leone Spadoni (2.8)-Matvii Lemishko (2.7) 7-6, 6-4. 3° turno: Federico Strocchi (2.7)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-2, Marco Chiarello (2.7)-William Rossi (2.7) 6-2, 6-4, Enea Vinetti (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-3, 6-0, Rafael Capacci (2.7)-Dario Zamagna (2.8) 4-6, 6-1, 10-4, Jacopo Liverani (2.8)-Beniamino Savini (2.7) 6-0, 6-2.FORLI’. Il Tennis Villa Carpena ospita da sabato le prequalificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svogeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. I quattro tabelloni in programma nel Club forlivese terranno banco fino al 12 ottobre.Nel singolare maschile disco verde per Andrea Bergamaschi, Filippo Ruggeri, Marco Mellina Gottardo e Luca Amato.Tabellone Nc, turno di qualificazione: Andrea Fiumana-Alessandro Verna 6-2, 6-2.Tabellone 4.6-4.3, 1° turno: Andrea Fabbri (Nc)-Antonio Giuseppe Nervegna (4.6) 6-4, 6-2.2° turno: Filippo Gatta (4.4)-Manuel Fabbri (4.4) 5-7, 7-5, 10-5, Luca Pistorio (4.4)-Marco Perfetti (4.4) 6-3, 6-0, Andrea Bergamaschi (4.5)-Marco Dovizioso (Nc) 4-6, 7-5, 11-9, Filippo Ruggeri (Nc)-Marco Martini (4.5) 6-4, 7-5, Marco Mellina Gottardo (4.5)-Lorenzo Monti (Nc) 7-6, 6-3, Samuele Di Fiore (Nc)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-1, 6-3, Luca Amato (Nc)-Davide Ingannato (4.4) 6-4, 3-6, 10-3.3° turno: Lorenzo Mami (4.4)-Marco Caruso (4.5) 6-1, 6-1.Nel doppio maschile al via otto coppie. Nel singolare femminile guida il gruppo la 4.1 Chiara Sbrighi.1° turno: Angela Russo (Nc)-Simona Massi (4.6) 6-4, 6-2.Nel doppio al via quattro coppie, n.1 Vetricini-Sbrighi, n.2 Salvi-Fabbri.Il giudice di gara è Loredana Amadori, il direttore di gara è Alberto Casadei.