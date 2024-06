Tennis, stasera le semifinali a Russi

Vanno in scena questa sera le semifinali del Trofeo Bentasol, torneo di 4ª categoria maschile sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club. A contendersi l’ingresso nel match clou sono nella parte alta del tabellone Paolo Ranzi (4.2, Tc Faenza), che nei quarti si è aggiudicato il derby con il giovane compagno di club Manuel Montefiori (4.1) e Alessandro Pecorari (4.1, Sporting Club Carpi), mentre nella metà inferiore sono approdati al penultimo atto Nicolò Tronconi (4.1, Tre Colli Brisighella) e Giovanni Chiapponi (4.4, Ravenna Sport Center), giunto in semifinale a suon di “positivi”.