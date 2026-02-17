Tennis, stasera i quarti di finale a Riccione

Dopo Michele Moretti (San Marino Tennis Club), Matteo Sirca (Asbi Imola), Andrea Mascarino (Tennis Medicina), Adelmo Mazzetti (Galimberti Tennis Team) e Matteo Borghetti (Ct Cervia), anche Matteo Silvagni (Ct Cerri), Marco Gianfrini (Ct Cicconetti) e Lorenzo Accreman (Ct Rimini) entrano nei quarti del torneo di 4° categoria al Tc Riccione. Matteo Silvagni (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.7) 6-2, 6-0, Marco Gianfrini (4.1)-Matteo De Angeli (4.2) 6-1, 6-1.
Tutti i match dei quarti vanno in scena questa sera dalle 20.30 in contemporanea.
Nel doppio, quarti: Parenti-Taddei (n.1) b. Palmieri-Fabbri 6-1, 6-1, Cespuglio-Giovanelli b. Mariano-Calzini 7-6, 6-2, Bernardi-Vinetti (n.3) b. Mattioli-Ciuffoli 6-3, 6-1.