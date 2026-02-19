Tennis, stasera alle 19 la finale a Riccione

Al gran finale il torneo di 4° categoria allestito dal Tennis Club Riccione. Nel singolare i finalisti sono Matteo Silvagni (Ct Cerri) e Michele Moretti (San Marino Tennis Club). In semifinale il 4.1 sammarinese, testa di serie n.8, ha battuto 7-5, 4-6, 10-7 l’altro 4.1 Matteo Sirca (n.4), mentre Silvagni (4.2) si è imposto più facilmente (6-2, 6-2) su Matteo Borghetti (4.4).

Nel doppio quarti: Parenti-Taddei (n.1) b. Palmieri-Fabbri 6-1, 6-1, Cespuglio-Giovanelli b. Mariano-Calzini 7-6, 6-2, Bernardi-Vinetti (n.3) b. Mattioli-Ciuffoli 6-3, 6-1, Giacomo e Massimiliano Marchi b. Achille e Alberto Amadio (n.2) 6-2, 6-1.