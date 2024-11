Il Ten Sport di Pinarella ha ospitato il torneo giovanile di doppio Under 16 maschile. Sui campi di casa ha trionfato la coppia formata da Dennis Ciprian Spircu e Federico Baldinini, teste di serie n.1, che hanno battuto in semifinale Cuppi-Cencini (n.4) con un doppio 4-1 e in finale, con un drastico 4-0, 4-0 l’altra coppia fornata da giocatori del Ten, composta da Enea Vinetti e Diego Orlando (n.2). Questi ultimi in semifinale hanno battuto Giovagnoli-Ottaviani (n.3) 4-0, 5-3.