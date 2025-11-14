Tennis, spazio al doppio al Tc Riccione

Da oggi a domenica il Tc Riccione ospita il torneo nazionale di doppio per Under 10-12-14, maschile e femminile, di doppio. Nell’Under 10 sono 14 le coppie al via complessivamente, nel femminile prima fase a gironi. Nell’Under 12 maschile n.1 Cavassi-Corazza, n.2 Sciutti-Canestrari, n.3 Mattioli-Pesaresi, n.4 Samorè-Prati. Nell’Under 14 maschile n.1 Zammarchi-Casanova, n.2 Capodagli-Tombari, n.3 Mussoni-Gentile, n.4 Levchenko-Vincenzi, nell’Under 14 femminile si svolgerà un girone con le quattro coppie al via.