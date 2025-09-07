Tennis, spazio ai tornei di Terza categoria

Al via il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si parte con il tabellone di 4°, secondo turno: Redo Biondi (4.5)-Maico Mascheri (4.5) 4-6, 7-6, 10-8, Matteo Zanotti (Nc)-Federico Brigliadori (Nc) 6-1, 6-2. Terzo turno: Tommaso Onofri (4.4)-Lorenzo Maria Lico (4.4) 7-5, 6-1.Terza categori anche alla Polisportiva Sammartinese. Tabellone finale, primo turno: Giacomo Romagnoli (3.5)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-4, 6-1, Andrea Stoppa (4.1)-Samuele Visotti (3.5) 6-1, 6-2, Fabio Pierotti (3.5)-Francesco Maestri (4.1) 6-0, 6-0, Francesco Bellarmino (3.5)-Nicola Vacca (4.1) 6-2, 6-0, Maurizio Perpignani (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-1, 6-2, Alessandro Gaudenzi (3.5)-Filippo Nostri (4.1) 6-1, 6-3.