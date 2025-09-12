Tennis, spazio agli Open del Cacciari e di Russi

Primi match sui campi del Ct Cacciari di Imola per un importante torneo di livello nazionale, l’Open femminile trofeo “F.C. Costruzioni”, il 7° Memorial “Giampiero De Giovanni”. Nel tabellone di 4° avanzano Ludovica Morini Monferini (Ct Cacciari) e Tatiana Scoccianti (Asbi Imola), si qualifica Marina Cerri (Sport Club). Terzo turno: Ludovica Morini Monferini (4.2)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-2, 6-1, Tatiana Scoccianti (4.3)-Elena Albertazzi (4.2) 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Marina Cerri (4.1, n.3)-Giulia Scheda (4.2) 6-0, 6-2.Open anche al Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”. Sezione 4.2-4.1, primo turno: Paolo Duranti (4.1)-Giuseppe Falconi (4.1) 4-6, 6-4, 12-10, Pietro Martines (4.2)-Giovanni Sgarbi (4.1) 6-4, 6-3, Luca Filippi (4.1, n.1)-Luca Dragoni (4.3) 6-4, 6-1, Cecil Daval (4.4)-Carlo Bega (4.1, n.2) 6-1, 6-3. Nel femminile le principali favorite del seeding sono le 2.5 Sara Aber, Giulia Tozzola e Silvia Alletti. Nel tabellone di 3° n.1 Martina Ronconi (3.1), n.2 Emma Baldassari (3.1), nel tabellone finale n.1 Giulia Tozzola, n.2 Sara Aber.