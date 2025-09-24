Tennis, solo Bilardo si salva a Santa Margherita

Dopo il maltempo avanza il torneo Itf Men’s Future sardo di Santa Margherita di Pula. Nell’Itf maschile brilla Jacopo Bilardo che ha battuto 6-1, 6-4 Nicolò Toffanin e ora affronta negli ottavi Alexander Weis che al 1° turno ha sconfitto 6-4, 6-2 il ravennate Luigi Valletta. Fuori anche Filippo Mazzola battuto 2-6, 6-2, 6-4 da Sebastiano Cocola. Doppio, 1° turno: De Marchi-Mazzola contro Chirala-Lapsansky (Ind-Svk), Mondazzi-Valletta contro Ribecai-Rossi, Bilardo-Oradini (n.3) contro Overmyer-Saxer (Usa-Sui).

Nell’Itf Women’s Tour femminile escono all’esordio nel tabellone principale Alessandra Mazzola e Marta Lombardini. Primo turno: Jennifer Ruggeri-Marta Lombardini 7-6 (5), 2-6, 7-5, Carla Giambelli-Alessandra Mazzola 6-3, 6-0. Doppio, 1° turno: Lombardini-Ruggeri contro Zaar-Grammatikopoulou (Swe-Gre, n.1).