Tennis, Sofia Cadar nei quarti a Trento

Tennis
  • 05 gennaio 2026
Sofia Cadar
Sofia Cadar

Nel torneo Open sulla terra battuta del Ct Trento si ferma nei quarti di finale Pietro Augusto Bonivento (2.5), che ha estromesso il 2.2 Riccardo Mascarini (n.4) 7-6, 2-0 e ritiro, prima di cedere per 5-7, 6-4, 6-3 contro il 2.3 Gabriele Crivellaro. Nel femminile stop nei quarti per la ravennate Sara Aber e per la sammarinese Silvia Alletti, entrambe a segno negli ottavi con “positivi” di rilievo, battendo rispettivamente le teste di serie n.3 e 2.

Ottavi: Silvia Alletti (2.5)-Marion Viertler (2.3, n.2) 7-5, 4-1 e ritiro, Sara Aber (2.5)-Barbara Dessolis (2.3, n.3) 6-1, 5-7, 7-5, Francesca Covi (2.4)-Sofia Cadar (2.6) 6-3, 6-2. Quarti: Elisa Visentin (2.4)-Sara Aber (2.5) 6-3, 6-2, Nicole Scalvini (2.5)-Silvia Alletti (2.5) 7-5, 7-5. Doppio misto, 2° turno: Moritz Kolbe-Costanza Musetti b. William Di Marco-Sofia Baldani 4-6, 6-4, 10-5, Ettore Moretti-Sara Aber b. Matilde Modena-Gianluca Biondo 6-0, 6-4.

Sofia Cadar conquista i quarti nel torneo nazionale Open sui campi in veloce dell’Ata Battisti di Trento (8.150 euro di montepremi con il torneo maschile). Nel 3° turno la giocatrice che si allena da qualche mese sui campi del Ct Zavaglia ha battuto per 6-7 (5), 6-4, 10-6 la 2.4 Anna Rozzi, testa di serie n.8. Secondo turno: Cadar-Sara Aber 0-6, 6-1, 10-8, Sveva Zerpelloni (2.5)-Sandy Mamini (2.6) 6-3, 6-2.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui