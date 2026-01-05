Tennis, Sofia Cadar nei quarti a Trento

Nel torneo Open sulla terra battuta del Ct Trento si ferma nei quarti di finale Pietro Augusto Bonivento (2.5), che ha estromesso il 2.2 Riccardo Mascarini (n.4) 7-6, 2-0 e ritiro, prima di cedere per 5-7, 6-4, 6-3 contro il 2.3 Gabriele Crivellaro. Nel femminile stop nei quarti per la ravennate Sara Aber e per la sammarinese Silvia Alletti, entrambe a segno negli ottavi con “positivi” di rilievo, battendo rispettivamente le teste di serie n.3 e 2.

Ottavi: Silvia Alletti (2.5)-Marion Viertler (2.3, n.2) 7-5, 4-1 e ritiro, Sara Aber (2.5)-Barbara Dessolis (2.3, n.3) 6-1, 5-7, 7-5, Francesca Covi (2.4)-Sofia Cadar (2.6) 6-3, 6-2. Quarti: Elisa Visentin (2.4)-Sara Aber (2.5) 6-3, 6-2, Nicole Scalvini (2.5)-Silvia Alletti (2.5) 7-5, 7-5. Doppio misto, 2° turno: Moritz Kolbe-Costanza Musetti b. William Di Marco-Sofia Baldani 4-6, 6-4, 10-5, Ettore Moretti-Sara Aber b. Matilde Modena-Gianluca Biondo 6-0, 6-4.

Sofia Cadar conquista i quarti nel torneo nazionale Open sui campi in veloce dell’Ata Battisti di Trento (8.150 euro di montepremi con il torneo maschile). Nel 3° turno la giocatrice che si allena da qualche mese sui campi del Ct Zavaglia ha battuto per 6-7 (5), 6-4, 10-6 la 2.4 Anna Rozzi, testa di serie n.8. Secondo turno: Cadar-Sara Aber 0-6, 6-1, 10-8, Sveva Zerpelloni (2.5)-Sandy Mamini (2.6) 6-3, 6-2.