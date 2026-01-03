Tennis, Sofia Cadar avanti a Trento

Sofia Cadar conquista il terzo turno, a spese della ravennate Sara Aber (battuta 0-6, 6-1, 10-8), nel torneo Open sui campi in veloce dell’Ata Battisti di Trento e ora la giocatrice che si allena da qualche mese sui campi del Ct Zavaglia affronta Anna Rozzi, testa di serie n.8. Nel primo turno sconfitta Silvia Alletti 1-6, 6-4, 10-4 da Matilde Cinci, passa Sandy Mamini che batte Anastasia Dmitriev 6-2, 6-2.
Nel torneo Open sulla terra battuta del Ct Trento, esordio con successo di Pietro Augusto Bonivento su Gianluca Fabiani battuto 6-2, 6-2. Nel femminile così al secondo turno nel tabellone finale: Lisa Peer (2.5)-Sandy Mamini (2.6) 6-2, 6-4, Sofia Cadar (2.6)-Matilde Cinci (2.5) 7-5, 3-1 e ritiro, Sara Aber (2.5)-Aliz Mrva Kovacs (2.7) 6-0, 5-2 e ritiro, Giuliana Slovena Drpic Ciangherotti (2.4)-Viola Amati (2.7) 6-3, 6-2, Silvia Alletti (2.5)-Gaia Mondin (2.7) 6-7, 6-4, 6-1.