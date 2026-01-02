Tennis: Silvia Alletti, Sara Aber, Sandy Mamini e Sofia Cadar in campo nell’Open dell’Ata Battisti Trento

TRENTO. Le 2.5 Silvia Alletti e Sara Aber e le 2.6 Sandy Mamini e Sofia Cadar in campo nel torneo nazionale Open sui campi in veloce dell’Ata Battisti di Trento (8.150 euro di montepremi con il torneo maschile).

Turno di qualificazione: Sandy Mamini (2.6, n.2)-Annasofia Mancuso (2.7) 6-3, 6-3, Sofia Cadar (2.6, n.8)-Greta Agliocchi (2.8) 6-2, 6-0, Così al 1° turno nel tabellone finale: 1° turno: Cadar-Stella Cassini (2.5), Aber-Giulia Zoppas (2.6), Aletti-Matilde Cinci (2.5), Mamini-Anastasia Dmitriev (2.5).

Nel torneo Open sulla terra battuta del Ct Trento (6.410 euro di montepremi) esordio di Pietro Augusto Bonivento (2.5) contro Gianluca Fabiani (2.8). Nel femminile così al 2° turno nel tabellone finale: Sandy Mamini (2.6)-Lisa Peer (2.5), Sofia Cadar (2.6)-Matilde Cinci (2.5), Sara Aber (2.5)-Aliz Mrva Kovacs (2.7), Viola Amati (2.7)-Giuliana Slovena Drpic Ciangherotti (2.4), Silvia Alletti (2.5)-Gaia Mondin (2.7).