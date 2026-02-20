Tennis, Silvagni vince a Riccione

Finale a metà al torneo di 4° categoria al Tc Riccione. Matteo Silvagni (Ct Cerri) infatti, avanti 4-1 nel primo set, ha beneficiato del ritiro di Michele Moretti (San Marino Tennis Club). In semifinale il 4.1 sammarinese, testa di serie n.8, ha battuto 7-5, 4-6, 10-7 l’altro 4.1 Matteo Sirca (n.4), mentre Silvagni (4.2) si è imposto più facilmente (6-2, 6-2) su Matteo Borghetti (4.4).

Nel doppio finale tra le coppie formate da Andrea Parenti-Enrico Taddei (n.1) ed Andrea Bernardi-Fabio Vinetti (n.3). Semifinali: Parenti-Taddei b. Cespuglio-Giovanelli 6-0, 6-3. Bernardi-Vinetti in finale per il forfait dei loro avversari. Finale domenica dalle 18.30.