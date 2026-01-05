Tennis, show romagnolo al Lemon Bowl

Alle battute finali il Lemon Bowl, il classico torneo Under 10-12-14 maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile semifinali per Tobias Amadori, portacolori di Tennix Training Center, che nei quarti ha battuto 6-1, 6-0 Leonardo Di Gioia, mentre il suo compagno di squadra, Giacomo Alesio, ha ceduto 6-1, 6-0 a Levente Sabato. Nell’Under 10 femminile vola in finale la romagnola Micol Foggia grazie al successo 6-0, 6-2 su Christina Kucera. Ora il match-clou contro la compagna di team al Club La Meridiana Vittoria Arginelli.

Nei tabellone dei 2015 semifinali per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione) che ha battuto nei quarti Emma Mattone (Ct Casalboni) 6-2, 6-1, nel maschile approda ai quarti Mattia Sena (Ct Cicconetti) che prima ha battuto il greco Athanasios, n.1 ellenico nella categoria e negli ottavi Jacopo Spagnoli per 6-4, 6-3. Femminile, ottavi: Beatrice Benvenuti-Lucrezia Barbetti 6-2, 6-1, Emma Mattone-Serena Betti 4-6, 6-2, 10-5.

Nel tabellone principale Under 14 femminile la ravennate Diamante Campana è la n.1 del seeding ed è in semifinale dopo il successo nei quarti su Angelica Lodi 6-4, 6-3.