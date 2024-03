Tennis, Sgroi trionfa al Tc Ippodromo Cesena

Sabato e domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena ha organizzato il torneo nazionale maschile di 3°, limitato al 2° gruppo. Il titolo è andato a Gabriele Sgroi. Il 3.2 portacolori del Ct Cesena era accreditato alla vigilia della quinta testa di serie ed ha messo in fila nel suo cammino vincente il 3.4 Mattia Battistini nei quarti per 4-2, 5-3, in semifinale Michael Francia (3.3) per 4-2, 4-1 ed in finale il 3.2 di casa Nicolò Gerbino, testa di serie n.2, per 5-3, 1-4, 8-6. Quest’ultimo in semifinale aveva battuto il 3.2 Lorenzo Bucaletti (n.3) per 5-3, 1-4, 8-6. Stop nei quarti per Luca Ruggeri (n.1), Alessandro Naso e Tommaso Amati. Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.