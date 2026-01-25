Tennis, Sgroi in bella evidenza a Cesena

Si avvia alla conclusione la prima fase, in attesa del tabellone finale, nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di 1500 euro di montepremi. Protagonisti del primo tabellone diversi giocatori locali, come Gabriele Sgroi, autore di un “positivo” di rilievo sul giovanissimo Riccardo Bogdan Pastrav, Jacopo Emanuele Riccardi (Tc Viserba), Diego Orlando ed Enea Vinetti del Ten Sport Center, Riccardo Pretolani (Ct Massa), Lorenzo Monti del Tennis Villa Carpena e due portacolori del Forum Forlì, Alex Guidi e Jamal Urgese.

2° turno: Andrea Valli (2.8)-Giorgio Ruggeri (2.8) 6-4, 6-2, Marco Giangrandi (2.8)-Mattia Spizzica (2.8) 6-1, 6-2, Daniel Tonucci (2.7)-Pierre Rael Mayele (2.7) 6-2, 6-1, Alessandro Pecce (2.7)-Mattia Muraccini (2.7) 6-1, 6-2.

3° turno: Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Giacomo Mazzotti (2.8) 6-2, 6-4, Gabriele Sgroi (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.6) 7-6 (4), 6-4, Sebastiano Tombolini (2.8)-Tommaso Bartoccioni (2.6) 6-4, 6-4, Diego Orlando (2.6)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-2, 7-6 (4), Enea Vinetti (2.6)-Massimo Ruspaggiari (2.8) 6-3, 1-6, 11-9, Lorenzo Monti (2.8)-Gianmarco Triggiano (2.6) 7-6 (8), 5-7, 10-5, Mattia Benedetti (2.6)-Marco Giovagnoli (2.8) 6-1, 6-2, Manuel Schuett (2.6)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-0, 6-3, Riccardo Pretolani (2.6)-Alessandro Arcangeli (2.7) 6-0, 6-2, Edoardo Ghiselli (2.6)-Simone Piraccini (2.7) 6-2, 7-6 (4), Alex Guidi (2.6)-Luca Grasso (2.7) 6-1, 6-3, Jacopo Martinelli (2.6)-Alessio Balestrieri (2.7) 6-2, 6-3, Alessandro Bardocci (2.6)-Beniamino Savini (2.7) 6-3, 2-6, 10-8, Leonardo Tombolini (2.6)-Marco Caporali (2.7) 6-2, 6-4, Jamal Urgese (2.6)-Franco Parlani (2.7) 6-0, 6-2.