Tennis, Sena si ferma in semifinale a Manacor

Mattia Sena si ferma in semifinale alla Rafael Nadal Academy di Manacor, in Spagna, nell’edizione 2025 del “Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy”, l’evento a cui partecipano per la rappresentativa azzurra i vincitori ed i finalisti del Master di Roma andato in scena nel luglio scorso. Il riminese del Ct Cicconetti dove è seguito dalla maestra Veronica Tosi, ha battuto all’esordio il polacco Jakub Kozlowski, negli ottavi il bulgaro Krasimir Martinov, prima di centrare le semifinali grazie al successo 6-0, 6-1 sullo svizzero Siro Bergonzoli. In semifinale la sconfitta 7-5, 3-6, 10-8 contro il croato Antonio Stanic. Peccato perché Sena nel super tie-break finale era avanti 8-6.

Da segnalare anche la vittoria di Micol Foggia nel torneo consolation: la romagnolo, dopo aver perso all’esordio nel main-draw in una partita combattutissima contro la greca Magdalini Vompiri, poi vincitrice del torneo, ha vinto la finalina per 4-1, 4-0 contro la rumena Aniela Ilies.