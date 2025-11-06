Tennis, Sena si ferma in semifinale a Manacor

  • 06 novembre 2025
La premiazione di Micol Foggia
La premiazione di Micol Foggia

Mattia Sena si ferma in semifinale alla Rafael Nadal Academy di Manacor, in Spagna, nell’edizione 2025 del “Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy”, l’evento a cui partecipano per la rappresentativa azzurra i vincitori ed i finalisti del Master di Roma andato in scena nel luglio scorso. Il riminese del Ct Cicconetti dove è seguito dalla maestra Veronica Tosi, ha battuto all’esordio il polacco Jakub Kozlowski, negli ottavi il bulgaro Krasimir Martinov, prima di centrare le semifinali grazie al successo 6-0, 6-1 sullo svizzero Siro Bergonzoli. In semifinale la sconfitta 7-5, 3-6, 10-8 contro il croato Antonio Stanic. Peccato perché Sena nel super tie-break finale era avanti 8-6.

Da segnalare anche la vittoria di Micol Foggia nel torneo consolation: la romagnolo, dopo aver perso all’esordio nel main-draw in una partita combattutissima contro la greca Magdalini Vompiri, poi vincitrice del torneo, ha vinto la finalina per 4-1, 4-0 contro la rumena Aniela Ilies.

