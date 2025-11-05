Tennis, Sena in semifnale a Manacor

In pieno svolgimento alla Rafael Nadal Academy di Manacor, in Spagna, l’edizione 2025 del “Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy”, l’evento a cui partecipano per la rappresentativa azzurra i vincitori e i finalisti del Master di Roma andato in scena nel luglio scorso. Le finali si disputeranno domani. Sempre più brillante il cammino del riminese Mattia Sena: il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto all’esordio il polacco Jakub Kozlowski e negli ottavi il bulgaro Krasimir Martinov, prima di centrare le semifinali grazie al successo per 6-0, 6-1 sullo svizzero Siro Bergonzoli.