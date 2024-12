Bella finale per Jana Savolt nel torneo nazionale Under 14 femminile organizzato dal Circolo Tennis Rovigo con la formula Rodeo. La portacolori del Ct Massa, allieva della Ravenna Tennis Academy, era accreditata del n.1 del seeding nel torneo veneto, in semifinale ha battuto 4-1, 4-2 Agata Pagliarani, mentre in finale è stata sconfitta 4-0, 4-2 da Isabella Beato (n.2), portacolori del Sporteam Ssd.