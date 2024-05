Tennis, Sciutti e Lonfernini vincono a San Marino

Alle battute finali sui campi del San Marino Tennis Club il torneo Under 10 e 12. Nell’Under 10 maschile successo di Alex Sciutti. Il portacolori del San Marino Tennis Club ha battuto in finale 6-3, 6-0 Gioele Romboli (Tc Valmarecchia) che in semifinale si era imposto su Diego Lombardi 6-1, 6-1. Nell’Under 12 maschile in finale Alberto Lonfernini (n.1 del San Marino Tennis Club) ha battuto 6-2, 6-4 Gianmaria Mussoni (Galimberti Team). Semifinali: Lonfernini-Giacomo Terenzi 6-0, 6-1, Mussoni (n.2)-Leone Lazzara 6-1, 6-7 (3), 10-7. Nell’Under 10 femminile dopo Sofia Sanchi in finale anche Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni). Semifinali: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0, Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-3, 6-2.

Da domani va in scena un nuovo torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Sono 30 i giocatori al via. Nell’Under 14 maschile primo tabellone Nc con teste di serie assegnate nell’ordine a Zeno Zani, Natan Cedioli e Pietro Fabbri. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Federico Attanasio, Alessandro Casanova e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Beatrice Zamboni, n.2 Giorgia Muratori.