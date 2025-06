Il Ct Cesenatico ha organizzato il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Successo sui campi di casa di Morris Sciolti. Il 3.5 portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale il 3.3 Andrea Borghetti 4-0, 4-0 e in finale il 3.4 Luca Cartocci (n.4), portacolori dello Junior Tc Arezzo, per 4-1, 4-2. Quest’ultimo era approdato alla finalissima battendo 4-0, 4-1 il 3.3 Valentino Salami, testa di serie n.1.