Tennis, scattano oggi il Terza dello Sporting Club Misano e il Quarta femminile del Ct Venustas

MISANO. Primi match da oggi allo Sporting Club Misano per il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Sono ben 92 i giocatori al via in questa bella rassegna. Si parte con il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.1 Luca Vimini, Alessandro Gostoli, Alessandro Dini, Umberto Uguccioni, Alessandro Bernardi, Pasquale Caserta, Marino Masi e Claudio Marcantoni. In cima al seeding troviamo il 3.1 Edoardo Pozzi ed i 3.2 Pietro Tombari, Enea Carlotti, Federico Strocchi, Riccardo Muratori, Filippo Gigli, Francesco El Dakhloul, Luca Butti, Pietro Rinaldini e Daniel Tonucci.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

IGEA MARINA. Dopo il 4° maschile ecco il torneo nazionale di 4° categoria femminile che scatta oggi al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Sono 35 le giocatrici al via nel Trofeo del Gelso che è ormai diventato una classica primaverile nel Club bellariese. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.4 Mariangela Leporale, Anita Vernice e Camilla Rambelli.

In cima al seeding troviamo le 4.1 Elisabetta Dallari, Claudia Crescentini, Chiara Sbrighi, Irene Carpani e Bernadetta Soriano, a seguire i 4.2 Alessia Frontini, Cristina Carattoni e Sabina Raschini. Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

Il torneo di 4° fa da apripista all’evento clou della stagione del Ct Venustas, il torneo nazionale Open femminile, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di ben 4000 euro di montepremi che terrà banco dal primo al 20 giugno. Dunque sta entrando decisamente nel vivo la stagione del Club di Igea Marina.