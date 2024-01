Tennis, scattano domani i tornei di Terza al Tc Parckin Cesenatico e Under 10 al Tc Riccione

Da venerdì a domenica va in scena, sui campi del Tennis Club Parckin “Circolino” di Cesenatico il torneo nazionale di 3° maschile con la formula Rodeo. Sono 48 i giocatori al via in questo nuovo torneo, i big sono i 3.1 Francesco Mandelli, Elia Brunelli, Federico Baldinini, Beniamino Savini e Giacomo Caroli, a seguire i 3.2 Massimiliano Zamagni, Marco Giovagnoli, Federico Strocchi, Filippo Flamigni, Gabriele Sgroi e Luca Ruggeri. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gregorio Russo, Simone Sanzani, Elia Michelangelo Cicognani, Filippo Caminati e Giacomo Francini.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Lorenzo Tavani.

Da venerdì a domenica il Tennis Club Riccione ospita il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 28 i giocatori al via nei due tabelloni in programma, 15 nel maschile dove si parte dagli Under 9 e poi gli Under 10, 13 nel femminile con tabellone unico. E’ il primo torneo stagionale per il Club riccionese che, sul fronte giovanile, ha in programma diversi altri appuntamenti. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.