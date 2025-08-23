Tennis, scatta oggi il torneo del Casalboni

Tennis
  • 23 agosto 2025
Tennis, scatta oggi il torneo del Casalboni

Primi match da oggi per il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Claudio Marcantoni, Mattia Baschetti, Marco Storoni, Gianmarco Palumbo, Alberto Morigi, Pietro Matteini, Simone Padovani, Fulvio Cesari, Loris Volpinari, Gianluca Corradini, Davide Pierini, Giovanni Casadei, Davide Bernabini e Federico Melli.

Nel femminile le 4.1 Elisabetta Pastore, Valentina Montebugnoli, Bernadetta Soriano e Claudia Crescentini guidano il tabellone di 4°, in quello finale teste di serie assegnate alla 3.2 Jessica Barbieri ed alla 3.3 Aurora Lombardi.

