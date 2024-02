Tennis, scatta la tappa Super Next Gen di Parma con i migliori Under 18

Scatta venerdì la tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti, a livello di macroarea, i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale. Tanti i romagnoli protagonisti già in questa prima tappa. Nel maschile tra le teste di serie troviamo Marco Caporali (n.16), Rafael Capacci (n.8), Riccardo Ercolani (n.13), Edoardo Pagnoni, Enea Vinetti, Raffaele e Federico Strocchi, Alessandro Vallicelli, Andrea Bacchini e Beniamino Savini. Nel femminile tra le giocatrici locali Sara Aber (n.4), Vittoria Muratori, Agnese Stagni, Maria Vittoria Ranieri, Aurora Fabbri, Maria Luce Ossani, Ilaria Rondinelli e Clara Marzocchi.