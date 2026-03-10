Tennis, scatta domenica la serie C femminile

Scatta domenica la serie C femminile con la prima fase regionale a gironi. Le formazioni romagnole sono concentrate nel 3° e 4° girone. In particolare nel 3° girone sono schierate Ct Massa Lombarda, Tc Viserba e Ct Casalboni in compagnia di Nettuno Tc Bologna e Sportissima Scandiano. Nella prima giornata: Tc Viserba-Sportissima Scandiano e Nettuno Tc Bologna-Ct Casalboni. Quasi tutto locale il 4° girone con queste sfide nella prima giornata: Ct Rimini-Tc Marfisa Ferrara e San Marino Tennis Club-Ct Cacciari. Nel girone anche il Tc Riccione.