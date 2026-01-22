Tennis, scatta domenica il trofeo “Palmieri”

Al via domenica (dalle 9) con la prima giornata una classica del tennis regionale, il trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato a squadre maschile riservato ai giocatori con classifica massima 2.6.

Nel 10° girone il Ct Casatorre fa il suo esordio a Bologna contro il Nettuno. La squadra castellana è composta da Jacopo Gamberini (2.8), Matteo Fioretto e Mattia Barbarino 3.1, il 3.2 Samuele Piazza, il 3.3 Leonardo Pieracci, i 3.4 Andrea Di Nunno e Marco Casadio e il 4.2 Pietro Molinari.

Nel 12° girone in campo Tc Faenza (Mattia Bandini 2.6, Edoardo Pompei 2.8, Mattia Sartoni 3.1, Marco Menichetti 3.1), Ct Cesena B (Marco Caporali 2.7, Simone Piraccini 2.7, Andrea Valli 2.8 e Marco Giangrandi 2.8) e Ct Massa Lombarda (Edoardo Ghiselli 2.6, Marco Giovagnoli 2.8, Jacopo Liverani 2.8, Gianfilippo Falconi 3.1, Lorenzo Ravaglia 3.1).

Nel 13° girone schierate Ct Cicconetti (Massimiliano Zamagni 2.8, Luca Lorenzi 3.1, Tommaso Zanzini 3.2 ed Emanuele Bomba 3.3), Russi Sporting Club (Riccardo Cicinelli 3.1, Tommaso Servadei 3.1, Giacomo Gordini 3.2, Riccardo Banzola 3.3, Marco Morandi 3.4), Tc Ippodromo Cesena (Luca Pompei 2.8, Alessandro Galassi 2.8, Mattia Barducci 3.1, Luca Ruggeri 3.2, Michael Francia 3.2 e Nicolò Gerbino 3.2) e Tc Viserba A (Pietro Vagnini 2.8, Alessandro Manco 2.8, Federico Edoardo Manfredi 3.1 e William Di Marco 3.1).

Nel 14° girone in campo Ct Zavaglia (Ronnj Capra 3.3, Leonardo Satta 3.3, Federico Sparagi 3.3 e Dante Terzi 3.3), Tc Viserba B (Alessandro Canini 2.6, Jacopo Emanuele Riccardi 2.6, Jacopo Andruccioli 3.2, Federico Attanasio 3.3 e Leonardo Tana 3.3), Tc Riccione (Alberto Maria Mami 2.8, Alessandro Pesaresi 2.8, Luca Butti 2.8 e Raffaele Strocchi 3.3) e Tc Coriano (Ian Gabriel Ferrara 3.1, Andrea Filanti 3.3, Alessandro Dini 3.5 e Michelangelo Mami 3.5).

Nel 15° girone schierate Ct Cervia (Manuel Schuett 2.6, Nicola Tocci 2.7, Enea Castelvetro 3.1 e Paolo Pambianco 3.1), Ct Cesena A (Gabriele Sgroi 2.7, Beniamino Savini 2.7, Andrea Rondoni 2.7 e Gian Marco Ricci 2.7) e Ct Cerri (Francesco Mandelli 3.1, Pietro Spezi 3.1, Paolo Bologna 3.4 e Massimiliano Baccilieri Guglielmi 3.5).