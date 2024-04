Tennis, Satta sconfitto nella finale di Barcellona

Niccolò Satta sconfitto in finale nel torneo Tennis Europe Under 16 spagnolo di Gurb-Vic (Barcellona), torneo di 1° categoria (terra). Il ravennate portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.5, si è fermato nel match-clou contro lo spagnolo Roberto Perez Socas (n.4) dal quale è stato sconfitto per 7-5, 6-2, con qualche rammarico per il romagnolo che nel 1° set non ha convertito due set-point. Lo stesso Satta, in coppia con Federico Gargano (n.3) ha vinto il doppio. Finalissima contro il tandem composto da Alessandro Maina e Francesco Pansecchi (n.4) e successo per 6-3, 6-3.