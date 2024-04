Tennis, Satta e Sara Aber negli ottavi a Novi Sad

Ottimi risultati per i ravennati del Ct Zavaglia nel torneo Tennis Europe Under 16 di Novi Sad. Niccolò Satta si è qualificato battendo il serbo Sadzakovic 3-6, 6-4, 10-6 e l’israeliano Tiktinsky 6-0, 6-0, poi nel tabellone finale ha passato due turni contro il russo Alekseev 6-0, 6-0 e il serbo Dragicevic ancora 6-0, 6-0. e ora agli ottavi è atteso dal montenegrino Vuk Krstajic. Nel femminile ottavi anche per Sara Aber che ha sconfitto la rumena Sara Cozma 6-4, 2-6, 6-3 e la slovacca Tamara Zitova 6-1, 6-2. Ora ottavi contro la serba Emilija Miljkovic.